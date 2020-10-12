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12.10.2020 14:22
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Главный синоптик Петербурга рассказал, когда переобувать автомобиль. На выходных ожидается снег

Ждёт ли жителей города на этой неделе «день жестянщика», рассказал 12 октября «Фонтанке» главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

«Существуют все условия для того, чтобы в выходные выпали осадки в виде мокрого снега. На Петербург надвигается очень холодная масса, днём будет всего пять градусов, а ночью возможны отрицательные температуры. Холодный период продлится до 21 числа. При такой ситуации нелишним будет поменять резину, да и время уже такое, что пора», — рассказал синоптик.

По словам Колесова, после 21 октября циклоны снова принесут тёплую погоду и, скорее всего, она задержится в Петербурге до декабря. Так что автомобилистам придётся самим решить, переобуваться им или перестраховаться и воспользоваться в опасные дни общественным транспортом.

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Комментарии (12)

Wuhan Proletarian
Как-то товарищ Сталин спросил у главного синоптика - с какой вероятностью Ви даете прогноз погоды?
Синоптик отвечает - процентов 40, товарищ Сталин.
Сталин - а Ви пишите наоборот.
Вот гражданин Колесов из той же породы безответственных балаболов.
Помнится его прогноз на июль 2016 года.
Июль будет необычайно теплый и солнечный - заявил он тогда.
Июль оказался холодным и дождливым.
Погоду смотрю по Intellicast
irinamaslova
Асфальт ещё не промёрз. Так что рано.
Но по мостам, конечно, без зимней нужно аккуратнее.
veteran78
Лучше ползти от страха чем заползать на эвакуатор.
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