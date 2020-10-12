Главный синоптик Петербурга рассказал, когда переобувать автомобиль. На выходных ожидается снег

Ждёт ли жителей города на этой неделе «день жестянщика», рассказал 12 октября «Фонтанке» главный синоптик Петербурга Александр Колесов.



«Существуют все условия для того, чтобы в выходные выпали осадки в виде мокрого снега. На Петербург надвигается очень холодная масса, днём будет всего пять градусов, а ночью возможны отрицательные температуры. Холодный период продлится до 21 числа. При такой ситуации нелишним будет поменять резину, да и время уже такое, что пора», — рассказал синоптик.



По словам Колесова, после 21 октября циклоны снова принесут тёплую погоду и, скорее всего, она задержится в Петербурге до декабря. Так что автомобилистам придётся самим решить, переобуваться им или перестраховаться и воспользоваться в опасные дни общественным транспортом.

