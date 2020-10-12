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12.10.2020 13:30
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Массовое ДТП с фурой превратило КАД в районе Янино в «бутылочное горлышко»

Серьезная авария с участием нескольких легковых машин и грузовика собрала пробку на востоке кольцевой автодороги Петербурга. Затор уже тянется на несколько километров, для проезда остался один ряд.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 12 октября около 12:30 на 94-м километре внешнего кольца КАД, не доезжая развязки с Колтушским шоссе, столкнулись четыре легковых и один грузовой автомобиль. На фото с места ДТП, опубликованных в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», видно, что большегруз развернуло поперек дороги, а среди участников аварии два небольших грузовика и «Жигули».

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

Участники ДТП занимают вторую, третью и четвертую полосы, и движение в районе ДТП осуществляется только по первому ряду. На внешнем кольце собрался затор длиной около 4 километров, пробка тянется почти от Мурманского шоссе. «На место направлены представители обслуживающей дорогу подрядной организации для ликвидации последствий ДТП и расчистки проезжей части», — добавили в дорожном управлении.

По данным «Яндекс.Пробок», в районе места аварии наблюдается небольшой затор и на внутреннем кольце. В Упрдоре уточнили, что данных о каком-либо ДТП там нет. Вероятно, пробку создают любопытствующие водители.

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Комментарии (1)

261217951
Останавливаются пофоткать вот и пробка.
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