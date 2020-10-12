Серьезная авария с участием нескольких легковых машин и грузовика собрала пробку на востоке кольцевой автодороги Петербурга. Затор уже тянется на несколько километров, для проезда остался один ряд.



Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 12 октября около 12:30 на 94-м километре внешнего кольца КАД, не доезжая развязки с Колтушским шоссе, столкнулись четыре легковых и один грузовой автомобиль. На фото с места ДТП, опубликованных в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», видно, что большегруз развернуло поперек дороги, а среди участников аварии два небольших грузовика и «Жигули».