Коронавирус как повод сэкономить на аренде. В Петербурге офисы стали снимать меньше и дешевле
Объем сделок на рынке качественной офисной недвижимости в Петербурге с начала года упал на 30%, сообщает 12 октября консалтинговая компания Knight Frank.
Совокупный объем сделок за три квартала 2020 года составил 50,2 тыс. м2, - это на треть меньше, чем год назад. Эксперты связывают этот тренд с экономическими последствиями пандемии коронавируса.
По расчетам Knight Frank, количество запросов от клиентов не изменилось, однако, похоже, речь шла не о поиске офисов для нового бизнеса, а об экономии расходов уже существующих арендаторов.
«Клиенты рассматривали помещения в сопоставимых по качеству бизнес-центрах, но с оптимизацией офисных площадей и меньшей запрашиваемой ставкой аренды», - отмечают консультанты.
Этот тренд подтверждают данные о площади арендуемых площадей: средний размер уменьшился на 40%, до 800-900 м². Кроме того, 95% сделок заключены в бизнес-центрах класса «B», что также подтверждает тенденцию оптимизации затрат компаний на аренду.
А сокращение штатов и перевод работников на удаленку, стал одной из причин увеличения объема вакантных площадей до 6,9% При неблагоприятном развитии ситуации, эта цифра уже к середин е2021 года может вырасти до 10%.
Одновременно с сокращением площадей падает и средняя цена: в классе А на 3,7%, в классе В – на 4,5%, впрочем, в Knight Frank такие цифры падения называют несущественными, и обусловленными, скорее, дисбалансом спроса и предложения.