Коронавирус как повод сэкономить на аренде. В Петербурге офисы стали снимать меньше и дешевле

Объем сделок на рынке качественной офисной недвижимости в Петербурге с начала года упал на 30%, сообщает 12 октября консалтинговая компания Knight Frank.



Совокупный объем сделок за три квартала 2020 года составил 50,2 тыс. м2, - это на треть меньше, чем год назад. Эксперты связывают этот тренд с экономическими последствиями пандемии коронавируса.

По расчетам Knight Frank, количество запросов от клиентов не изменилось, однако, похоже, речь шла не о поиске офисов для нового бизнеса, а об экономии расходов уже существующих арендаторов.