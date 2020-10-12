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12.10.2020 10:58
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Пожар в деловом центре на Каменноостровском локализован

Возгорание в вентиляции ДЦ «Каменноостровский, 40» локализовано. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу 12 октября.

По данным ведомства, пожар удалось локализовать на площади в 20 квадратных метров в 10:40. Возгорание в здании сталинского конструктивизма началось в 09:44. В 10:08 из-за угрозы распространения огня пожару был присвоен номер 1-бис.

Сведения о пострадавших не поступали.

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