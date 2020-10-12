FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+11°C/Завтра: +10
77.03р90.72р
Карабахский конфликтРейтинг новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
12.10.2020 10:20
4
Печать

Кудрин рассказал о своей отставке с поста министра финансов

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин рассказал про свою отставку с поста министра финансов в сентябре 2011 года. По его словам, он говорил о своем желании покинуть должность занимавшему на тот момент пост премьер-министра Владимиру Путину еще за полгода до события.

«Медведев был президентом, и он принимал решения, поэтому, начиная прямой разговор, ни на чью защиту я особенно не надеялся. Это первое. И второе: в феврале того года я говорил Путину, что хочу уйти с должности министра финансов. Владимир Владимирович попросил меня остаться. Это известный факт. Так что случившееся в сентябре не было для меня каким-то потрясением, результатом неосмысленного поступка», — сказал Кудрин в интервью ТАСС 12 октября.

Кудрин подчеркнул, что решение об отставке принял сам.

Алексей Кудрин с 2000 по 2011 год занимал пост министра финансов России, совмещая его с постом вице-премьера в 2000–2004 годах и в 2007–2011 годах.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (4)

260860591
Интересно, Кудрин в туалет ходит до завтрака или после? А то столько интересных подробностей сегодня про и от Кудрина, а главного-то мы и не знаем.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний