Кудрин рассказал о своей отставке с поста министра финансов

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин рассказал про свою отставку с поста министра финансов в сентябре 2011 года. По его словам, он говорил о своем желании покинуть должность занимавшему на тот момент пост премьер-министра Владимиру Путину еще за полгода до события.



«Медведев был президентом, и он принимал решения, поэтому, начиная прямой разговор, ни на чью защиту я особенно не надеялся. Это первое. И второе: в феврале того года я говорил Путину, что хочу уйти с должности министра финансов. Владимир Владимирович попросил меня остаться. Это известный факт. Так что случившееся в сентябре не было для меня каким-то потрясением, результатом неосмысленного поступка», — сказал Кудрин в интервью ТАСС 12 октября.

