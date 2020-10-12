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12.10.2020 08:46
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«Два огромных зверя набрасываются друг на друга». Под Петербургом сохатые женихи боролись за невесту

Дуэль между сохатыми застал в лесу во Всеволожском районе Ленобласти блогер Павел Глазков. Видео сражения за невесту опубликовано в группе «Каждой твари по паре».

«За самок происходят драки, но, как правило, только между равными по силе лосями — что и удалось заснять. Молодые или слабые самцы в случае приближения явно сильного противника незамедлительно убегают. Если соперник не уступает, то может последовать ожесточенный бой. Два огромных зверя набрасываются друг на друга. Битва может продолжаться более часа», — рассказал Глазков.

Период размножения у лосей длится с конца августа и до начала октября . В этот период самцы становятся агрессивными, почти не едят, сильно худеют и теряют примерно треть массы тела. Они в поисках невест преодолевают десятки, а иногда и сотни километров, издавая призывный голос, напоминающий глухое мычание или стон.

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