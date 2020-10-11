Российский космонавт подаст в суд из-за оскорблений робота Федора в Twitter. Аккаунт уже удалили
Российский космонавт и депутат Госдумы Александр Самокутяев намерен обратиться в суд из-за оскорбительных постов робота Федора в Twitter. Об этом он сообщил 11 октября изданию «Подъем».
«Я возмущен из-за оскорбления личного плана и нашей профессиональной деятельности. Я буду обращаться в суд, я этого не отпущу, и Максим Сураев тоже. Мы Герои России — раз, депутаты Госдумы — два. Это подсудное дело», — заявил он и добавил, что алкоголь на борту МКС не мог присутствовать, так как это категорически запрещено и его бы уловили газодатчики.
По словам Самокутяева, он разговаривал на эту тему с главой Роскосмоса Дмитрием Рогозиным и попросил его провести проверку. Тот ответил, что был не в курсе, что «такая грязь идет под именем Роскосмоса», при этом напомнил, что аккаунт робота не является официальным.
Twitter-аккаунт под именем FEDOR появился перед полётом робота на МКС, который состоялся с 22 августа по 7 сентября 2019 года. Изначально на странице публиковались подробности подготовки. Позже робот стал рассказывать о новостях российской ракетно-космической отрасли и комментировать успехи и неудачи зарубежной космонавтики. Аккаунт удалили 11 октября после серии твитов о якобы пьяных космонавтах. В одном из них был опубликован видеоролик 2014 года, на котором Максим Сураев, Александр Самокутяев и Елена Серова с борта МКС поздравляют землян с Днем тигра. Робот написал, что Сураев и Самокутяев будто бы пьяны, и попросил вернуть его к полетам вместо живых космонавтов.
«Twitter робота Федора не выражает официальную позицию госкорпорации, и к его удалению «Роскомос» отношения не имеет», — позже заявили в «Роскосмосе» РБК.
В 2019 году в «Роскосмосе» заявили, что на смену роботу Федору должен прийти созданный на его платформе робот Артем.
Человекообразного робота Федора (FEDOR — Final Experimental Demonstration Object Research) в России разрабатывали с 2014 года. В августе 2019 года его впервые запустили на околоземную орбиту.