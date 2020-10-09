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09.10.2020 21:49
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В Мадриде ввели режим ЧП из-за COVID-19. «Мы можем сидеть сложа руки или мы можем остановить вирус»

Испанское правительство вводит режим ЧП в автономном сообществе Мадрид из-за ухудшения эпидемиологической ситуации. Об этом 9 октября пишет The Guardian.

Решение, принятое сегодня на заседании совета министров страны, вступает в силу немедленно. Действовать оно будет как минимум 15 дней. Ограничения в Мадриде действовали и раньше, но их оспорили региональные власти в суде. Местные чиновники не хотели принимать особые меры, поэтому федеральное правительство в итоге и ввело режим ЧП. В регионе ограничено передвижение, бары и рестораны работают с 50%-ной загрузкой и закрываются в 23.00.

За последнюю неделю в автономном сообществе Мадрид от COVID-19 умерли 63 человека. Прямо сейчас в больницах региона находится 3361 человек с коронавирусом. В палатах интенсивной терапии за свою жизнь борются 498 человек. Мы можем сидеть сложа руки или мы можем остановить вирус. Политика — это вопрос служения людям и борьбы с вирусом», - заявил министр здравоохранения Испании Сальвадор Илья.

Ранее сегодня Всемирная организация здравоохранения заявила, что в мире поставлен рекорд по числу новых заражений коронавирусом за сутки — 350 766 пациентов.

В России за прошедший день насчитали уже 12 126 случаев коронавируса, что стало абсолютным рекордом. Предыдущий максимум был зафиксирован 11 мая (11 656).

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Комментарии (7)

22ilves
А еще у Испании давно полная ж.....а с экономикой. Но за счет воплей что "ах, мы так пострадали от короны" их долги распихают по соседям.
Alex000
Так, ребята. Вирусу уже месяцев 8. Что вы делали до этого?
А секрет фокуса прост: не-а, не получается остановить вирус.
Хоть со сложенными руками, хоть с разложенными.
Такие дела.
260871543
Это не наш метод. Гуляем дальше.
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