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09.10.2020 20:58
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Число заболевших COVID-19 в мире поставило рекорд

Число новых случаев заражения коронавирусом в мире бьет рекорд второй день подряд, за сутки зафиксировали 350 766 пациентов с COVID-19, следует из данных на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) от 9 октября.

Вчера сообщалось о 338 779 выявленных случаях коронавируса за сутки. Всего в мире было выявлено более 36,3 миллиона случаев заражения коронавирусом, более 1 миллиона человек скончались

В Германии, Чехии, Швейцарии и Украине количество зарегистрированных случаев ковида за сутки больше, чем бывало весной.

В России за прошедший день насчитали уже 12 126 случаев коронавируса, что стало абсолютным рекордом. Предыдущий максимум был зафиксирован 11 мая (11 656).

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

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Комментарии (2)

vader
А еще можно начать считать заболевших гриппом, простудой, порезавших себе палец при нарезке лука и так далее. Цифры будут страшные – просто жуть.
AceMentura
"Рекорд" или "антирекорд"?
Что сегодня по методичке, Фонтанка?
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