Число заболевших COVID-19 в мире поставило рекорд

Число новых случаев заражения коронавирусом в мире бьет рекорд второй день подряд, за сутки зафиксировали 350 766 пациентов с COVID-19, следует из данных на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) от 9 октября.

Вчера сообщалось о 338 779 выявленных случаях коронавируса за сутки. Всего в мире было выявлено более 36,3 миллиона случаев заражения коронавирусом, более 1 миллиона человек скончались

В Германии, Чехии, Швейцарии и Украине количество зарегистрированных случаев ковида за сутки больше, чем бывало весной.