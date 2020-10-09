Мотоцикл и грузовая «ГАЗель» не поделили проспект Стачек, у байкера серьезные травмы
Мотоциклист тяжело пострадал в ДТП в Кировском районе Петербурга днем 9 октября. Он столкнулся с грузовым фургоном.
Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, около 16:05 на проспекте Стачек, у дома 114, мужчина на мотоцикле Honda столкнулся с ехавшим впереди автомобилем «ГАЗель» под управлением 37-летнего водителя. В результате аварии байкера госпитализировали в тяжелом состоянии. По факту ДТП ведется проверка.
В группе «Мотосолидарность официальная страница» уточняют, что авария произошла у дома 114 по Ленинскому проспекту. По версии участников сообщества, байкер на Honda VFR поворачивал со Стачек во двор, и его зацепила грузовая «ГАЗель».