Горевший склад в Рязанской области, лес и деревни вокруг него потушили

Двое суток понадобилось, чтобы потушить пожар в Рязанской области, который с травы перекинулся на склад с боеприпасами. До сегодняшнего утра там были слышны взрывы.

О завершении работ 9 октября сообщает Минобороны. «Оперштаб на месте ЧП на рязанском арсенале приступил к этапу восстановления пострадавшей от последствий пожара инфраструктуры», — добавили в министерстве.

Несколькими часами ранее был снят режим ЧС на территории области. Отдельные очаги оставались в лесах, саперы проверили все села и деревни на 7 км во все стороны от арсенала. Последние два взрыва на складе прозвучали ранним утром 9 октября.