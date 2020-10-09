Горевший склад в Рязанской области, лес и деревни вокруг него потушили
Двое суток понадобилось, чтобы потушить пожар в Рязанской области, который с травы перекинулся на склад с боеприпасами. До сегодняшнего утра там были слышны взрывы.
О завершении работ 9 октября сообщает Минобороны. «Оперштаб на месте ЧП на рязанском арсенале приступил к этапу восстановления пострадавшей от последствий пожара инфраструктуры», — добавили в министерстве.
Несколькими часами ранее был снят режим ЧС на территории области. Отдельные очаги оставались в лесах, саперы проверили все села и деревни на 7 км во все стороны от арсенала. Последние два взрыва на складе прозвучали ранним утром 9 октября.
Сгорели 20 домов, пострадали 16 человек. Огонь перекинулся на склад с горящей травы утром 7 октября. На месте работали полторы тысячи спасателей.