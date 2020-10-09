Отток капитала из России вырос почти на 66%, до $ 35,6 млрд рублей, а экспорт снизился на четверть

Чистый отток капитала из России (сальдо финансовых операций частного сектора) в январе — сентябре 2020 года составил $ 35,6 млрд, что на 65,9% больше, чем за тот же период 2019 года. Такие данные содержатся в сообщении Центробанка, опубликованном 9 октября.



Годом ранее этот показатель находился на уровне $ 21,4 млрд. «В отличие от прошлогодней динамики, когда определяющими были операции банков по сокращению внешней задолженности и наращиванию, в текущем периоде ключевую роль сыграло снижение обязательств перед нерезидентами как банками, так и прочими секторами», — пояснили в Банке России.

