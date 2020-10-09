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09.10.2020 17:29
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Отток капитала из России вырос почти на 66%, до $ 35,6 млрд рублей, а экспорт снизился на четверть

Чистый отток капитала из России (сальдо финансовых операций частного сектора) в январе — сентябре 2020 года составил $ 35,6 млрд, что на 65,9% больше, чем за тот же период 2019 года. Такие данные содержатся в сообщении Центробанка, опубликованном 9 октября.

Годом ранее этот показатель находился на уровне $ 21,4 млрд. «В отличие от прошлогодней динамики, когда определяющими были операции банков по сокращению внешней задолженности и наращиванию, в текущем периоде ключевую роль сыграло снижение обязательств перед нерезидентами как банками, так и прочими секторами», — пояснили в Банке России.

Для сравнения: в январе — августе 2020 года отток капитала составил $ 34,8 млрд против $ 20 млрд годом ранее. Под оттоком капитала регулятор не всегда понимает буквальный вывоз денег из страны. На показатель влияет, в том числе, наличие у российских компаний валютных вкладов в банках, а также покупка валюты гражданами.

При этом экспорт товаров из России в январе — сентябре снизился на $ 72,4 млрд, до $ 234,9 млрд. В ЦБ считают, что это произошло из-за ухудшения международной конъюнктуры и уменьшения поставок товаров в натуральном выражении. Снижение экспорта было значительно скомпенсировано «сокращением импорта товаров, инвестиционных доходов, выплаченных в пользу нерезидентов и дефицита баланса услуг вследствие минимального количества зарубежных выездов россиян в условиях пандемии».

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Комментарии (4)

260551481
Это прорыв или рывок?
тат2007amg
Рубли то бакинские, в российских 35 млрд. - это считай и не отток вовсе..
FVA
Американо-российских долларов? Перед цифрами стоит значок доллара, а дальше "млрд рублей")))
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