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09.10.2020 14:29
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Ещё три игрока «Интера» заразились COVID-19. Среди них — Наингголан

Итальянский футбольный клуб «Интер» подтвердил заражение коронавирусом полузащитников Раджи Наингголана и Роберто Гальярдини. Также положительный результат выявлен у вратаря Ионуца Андрея Раду, ему завтра сделают повторный анализ.

Ранее коронавирусом заболели защитники Алессандро Бастони и Милан Шкриньяр.

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