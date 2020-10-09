Повторно условно. Несостоявшиеся туристы из Петербурга получили сатисфакцию от турагента-рецидивиста в суде

Смольнинский районный суд второй раз за три года вынес приговор Татьяне Макеевой, которую обвиняли в обмане клиентов туристической фирмы. Об этом сообщает пресс-служба городской прокуратуры 9 октября.



По данным ведомства, за восемь месяцев 2018 года — с января по август — женщина, работавшая исполнительным директором и главным бухгалтером ООО «Люкс Тревел», обещала 74 клиентам туры в Доминикану, Грецию, Турцию, Италию, Кубу и на Бали. Однако мечты о теплом море или океане так и остались для них мечтами, несмотря на заплаченные в общей сложности 8,6 млн рублей.

