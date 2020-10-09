Повторно условно. Несостоявшиеся туристы из Петербурга получили сатисфакцию от турагента-рецидивиста в суде
Смольнинский районный суд второй раз за три года вынес приговор Татьяне Макеевой, которую обвиняли в обмане клиентов туристической фирмы. Об этом сообщает пресс-служба городской прокуратуры 9 октября.
По данным ведомства, за восемь месяцев 2018 года — с января по август — женщина, работавшая исполнительным директором и главным бухгалтером ООО «Люкс Тревел», обещала 74 клиентам туры в Доминикану, Грецию, Турцию, Италию, Кубу и на Бали. Однако мечты о теплом море или океане так и остались для них мечтами, несмотря на заплаченные в общей сложности 8,6 млн рублей.
Обманутые ожидания конвертировались в уголовное дело по статье «Мошенничество», которое 8 октября завершилось приговором.
Суд признал подсудимую виновной, но с учетом ее полного признания вины, частичного возмещения причиненного потерпевшим ущерба назначил ей наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет.
Отметим, что тот же суд в 2018 году уже назначал условный срок Макеевой по аналогичному делу. С 2012 по 2015 год она похитила деньги клиентов, так и не поехавших в Таиланд, Вьетнам, Тунис, Турцию, Кипр, Черногорию, Симферополь и на Кубу, на сумму около 4 млн рублей. Женщину осудили на 3 года условно с испытательным сроком 3 года, который, как показывает приговор 2020 года, она нарушила. Но опять получила условное наказание.