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09.10.2020 13:05
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Bloomberg: Рубль падает, потому что западные трейдеры ждут проигрыша Трампа на выборах

Выход крупнейших мировых трейдеров из российских активов и последовавшее за ним падение рубля напрямую связаны с вероятным проигрышем Дональда Трампа на президентских выборах в США.

В пятницу, 9 октября, агентство Bloomberg опубликовало статью своего московского корреспондента о зависимости пары российский рубль/бразильский песо от расклада сил на политическом небосклоне США. Эксперты обращают внимание на то, что в прошлом электоральном цикле в 2016 году уверенность трейдеров в победе Дональда Трампа на выборах президента привела к падению песо и росту рубля. На этот раз все наоборот: бразильская валюта на подъеме, а рубль падает, а значит, делает вывод Bloomberg, Трамп проиграет.

Такие выводы основаны на предположении, что наиболее вероятный кандидат Джо Байден будет в своей внешней политике еще более жесток к России, что приведет к дальнейшему ослаблению ее экономики. А значит, держать российские активы, в первую очередь ОФЗ, стоит с большой оглядкой на такую перспективу.

Автор этой публикации Айне Куинн тремя днями ранее также на Bloomberg использовала в отношении рубля термин «валюта страха», цитируя московских экспертов, объясняющих падение российской валюты ожиданиями новых санкций со стороны США после прихода к власти Джо Байдена. С этим же были связаны и прогнозы относительно монетарного курса ЦБ РФ: быстрое падение рубля должно предотвратить дальнейшее снижение ключевой ставки, чтобы сбалансировать положение дел в экономике.

Российские аналитики в целом соглашаются с зависимостью курса рубля от итогов выборов в США, правда, предлагают трактовать ее более широко, чем просто ожидание новых санкций. Ведь их и при Трампе хватало с избытком, и в нынешнем курсе рубля все санкционные риски уже учтены. Куда больше на рубль влияют колебания цен на энергоносители, которые обеспечивают львиную долю поступлений в бюджет РФ и гарантируют исполнение обязательств правительства, в том числе и перед инвесторами ОФЗ.

«Очень многое зависит от политической ситуации в США, от того, как там будут развиваться выборы. Для рубля полезнее, чтобы переизбирался Дональд Трамп. По очень простой причине — он введет новые фискальные стимулы, увеличив бюджетный дефицит Америки, который, соответственно, будет покрываться печатным станком, и во всем мире будет печататься больше дешевых денег, а это поддержит спрос на все сырье. Нефть просто будет дорожать, и нам от этого будет хорошо, — рассуждал в интервью «Фонтанке» аналитик финансовой группы «Калита-Финанс» Дмитрий Голубовский. — Демократы — более либеральные финансисты, чем республиканцы. В период их правления в США всегда укреплялся доллар — взгляните на индексы при Билле Клинтоне. И что тогда, кстати, было с рублем, когда страна дошла до дефолта. У демократов сейчас «зеленая» повестка. Их нефтяной рынок не интересует, и поддержка классического спроса не интересует. Войну на Ближнем Востоке они точно не устроят, с Ираном замирятся. А значит, геополитические риски упадут, и нефть восстанавливаться не будет. А вот политическое давление на Россию они как раз будут оказывать. Это часть их политической программы».

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Комментарии (3)

Все бы ничего, НО "бразильский песо"!!!! Это что за валюта?
В бразилии - бразильский реал. А песо у нас в Мексике.
Отличный аналитический обзор!
Жизнелюб
Трам был здоров, - рубль падал.
Трамп заболел, - рубль падал
Трамп выздоровел, - рубль падал
Выиграет, или проиграет Трамп, - рубль все равно будет падать. При такой экономике, с чего ему расти? А тут еще коронавирус...
Агроном аэродрома
", потому что" - хха.. Они ещё ищут оправдания. :))
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