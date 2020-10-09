Bloomberg: Рубль падает, потому что западные трейдеры ждут проигрыша Трампа на выборах

Выход крупнейших мировых трейдеров из российских активов и последовавшее за ним падение рубля напрямую связаны с вероятным проигрышем Дональда Трампа на президентских выборах в США.

В пятницу, 9 октября, агентство Bloomberg опубликовало статью своего московского корреспондента о зависимости пары российский рубль/бразильский песо от расклада сил на политическом небосклоне США. Эксперты обращают внимание на то, что в прошлом электоральном цикле в 2016 году уверенность трейдеров в победе Дональда Трампа на выборах президента привела к падению песо и росту рубля. На этот раз все наоборот: бразильская валюта на подъеме, а рубль падает, а значит, делает вывод Bloomberg, Трамп проиграет.

Такие выводы основаны на предположении, что наиболее вероятный кандидат Джо Байден будет в своей внешней политике еще более жесток к России, что приведет к дальнейшему ослаблению ее экономики. А значит, держать российские активы, в первую очередь ОФЗ, стоит с большой оглядкой на такую перспективу. Автор этой публикации Айне Куинн тремя днями ранее также на Bloomberg использовала в отношении рубля термин «валюта страха», цитируя московских экспертов, объясняющих падение российской валюты ожиданиями новых санкций со стороны США после прихода к власти Джо Байдена. С этим же были связаны и прогнозы относительно монетарного курса ЦБ РФ: быстрое падение рубля должно предотвратить дальнейшее снижение ключевой ставки, чтобы сбалансировать положение дел в экономике. Российские аналитики в целом соглашаются с зависимостью курса рубля от итогов выборов в США, правда, предлагают трактовать ее более широко, чем просто ожидание новых санкций. Ведь их и при Трампе хватало с избытком, и в нынешнем курсе рубля все санкционные риски уже учтены. Куда больше на рубль влияют колебания цен на энергоносители, которые обеспечивают львиную долю поступлений в бюджет РФ и гарантируют исполнение обязательств правительства, в том числе и перед инвесторами ОФЗ.