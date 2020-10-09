Нелегалы, хостелы, чердаки. Полицейские «зачистили» Адмиралтейский район
Полицейские провели рейд в Адмиралтейском районе Петербурга. В их поле зрения оказались «резиновые» квартиры, незаконные мини-отели и чердаки, готовые принять экскурсии по крышам.
Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД по городу и области 9 октября, участковые проверили более полусотни жилых домов, в которых нашли около двух десятков сдаваемых под наем квартир. Четыре из них оказались «резиновыми» — в них массового проживали мигранты. В местный отдел пришлось проследовать 15 иностранцам без регистрации в РФ.
пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО
Еще три квартиры в ходе рейда попали под подозрение как незаконно используемые под хостелы. Соответствующая информация передана в государственную жилищную инспекцию Петербурга.
Параллельно полицейские проверили доступность чердаков. Оказалось, в 11 зданиях они были открыты и готовы принять экскурсии по крышам. Проблему предстоит решить управляющим компаниям.
Неделей ранее аналогичные мероприятия прошли на улице Рубинштейна. Особое внимание из-за падения пары молодых людей с довлатовского дома полицейские уделили крышам.