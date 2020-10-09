На Урале женщина полгода прятала новорожденную дочь в шкафу

Как установила прокуратура после проведённой проверки, мать, будучи ещё беременной, не встала на учёт в женскую консультацию. В роддом она тоже не пришла. Девочка появилась на свет в конце апреля, но её мать на учет в детскую поликлинику не встала, свидетельство о рождении и полис на ребенка не оформила. Придя домой к женщине, полицейские не нашли ни детского питания, ни кроватки для новорождённых, ни детской одежды и средств гигиены для малышей. При этом у женщины есть ещё двое детей — мальчик 13 лет и девочка-трёхлетка.

В городе Карпинске Свердловской области 37-летняя местная жительница полгода держала в шкафу свою новорожденную дочь. Ребёнка нашли истощённым. Об этом пишет Е1.RU.

Как рассказала знакомая семьи, малышку нашли гости — во время застолья услышали звуки из шкафа. Там, в сумке, лежал истощённый ребёнок. Полицию и скорую протрезвевшие женщины вызвали на следующий день.

«В эту жуткую историю трудно поверить, но как бы ни тяжело было об этом говорить, она похожа на правду, — прокомментировал инцидент официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. — Чтобы утверждать это, необходимо получить официальное медицинское заключение о том, что женщина, о которой идет речь, действительно является мамой малыша». Он добавил, что женщина рассталась с мужем в начале 2000 года. «Семья на учете в ПНД не состояла, жалоб со стороны соседей на нее не поступало», — отметил Горелых.

У малышки, по предварительным данным, гипотрофия третьей степени, а также подозрение на другие серьезные заболевания. Сейчас врачи борются за жизнь девочки, за ней планируют отправить вертолёт из Екатеринбурга.

Следственный комитет возбудил в отношении матери уголовное дело по статье об истязании в отношении заведомо несовершеннолетнего лица, находящегося в беспомощном состоянии. Это преступление влечёт за собой наказание до семи лет лишения свободы.