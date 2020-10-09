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09.10.2020 09:45
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Глава МИД Армении летит в Москву для консультаций по Нагорному Карабаху

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян намерен прибыть в Москву сегодня, 9 октября, во второй половине дня. В столице он примет участие в консультациях по ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу дипмиссии страны в РФ.

«Сейчас мы только начинаем выяснять детали. Могу подтвердить, что, да, прилетает во второй половине дня и будут консультации», — приводит агентство слова посла Армении в Москве.

Пресс-служба Кремля ранее заявила о том, что Владимир Путин пригласил министров иностранных дел Армении и Азербайджана в российскую столицу для обсуждения ситуации в Нагорном Карабахе при посредничестве главы МИД РФ Сергея Лаврова.

Режим прекращения огня на территории непризнанной республики Нагорный Карабах был нарушен 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в развязывании военного конфликта. Обе страны ввели военное положение. Россия, ОДКБ, ОБСЕ, ООН, Совет Европы, НАТО, Ирак, Египет и многие другие страны обратились к сторонам с просьбой урегулировать конфликт мирным путём.

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Комментарии (3)

Wuhan Proletarian
face on the table, то есть об бункер
Sibir_5e4d67bbb7aea
А почему летит не к своему хозяину Соросу?
wasya
А чего он к своему Соросу не полетел на консультации?
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