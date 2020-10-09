Глава МИД Армении летит в Москву для консультаций по Нагорному Карабаху
Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян намерен прибыть в Москву сегодня, 9 октября, во второй половине дня. В столице он примет участие в консультациях по ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу дипмиссии страны в РФ.
«Сейчас мы только начинаем выяснять детали. Могу подтвердить, что, да, прилетает во второй половине дня и будут консультации», — приводит агентство слова посла Армении в Москве.
Пресс-служба Кремля ранее заявила о том, что Владимир Путин пригласил министров иностранных дел Армении и Азербайджана в российскую столицу для обсуждения ситуации в Нагорном Карабахе при посредничестве главы МИД РФ Сергея Лаврова.
Режим прекращения огня на территории непризнанной республики Нагорный Карабах был нарушен 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в развязывании военного конфликта. Обе страны ввели военное положение. Россия, ОДКБ, ОБСЕ, ООН, Совет Европы, НАТО, Ирак, Египет и многие другие страны обратились к сторонам с просьбой урегулировать конфликт мирным путём.