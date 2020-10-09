Не смогла пройти мимо. В Ульяновске задержали женщину, которая в Пулково во время досмотра украла кошелек с 200 тысячами
Кошелька известного бренда с крупной суммой денег лишилась пассажирка Пулково, которая летела из Петербурга в Ярославль. Воровку нашли в Ульяновске.
Как сообщили ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) в пресс-службе транспортной полиции по СЗФО 9 октября, о краже из вещей во время досмотра в пассажирском терминале аэропорта женщина сообщила 4 октября. В кошельке, по словам потерпевшей, находились семь банковских карт, водительское удостоверение и денежные средства на сумму около 190 тыс. рублей. Общий ущерб женщина оценила в сумму 205 тыс. рублей.
Полиция подняла видеозаписи камер наблюдения терминала и вычислила предполагаемую злоумышленницу. Ею оказалась 36-летняя безработная жительница Ульяновска.
Пресс-служба УТ МВД России по СЗФО
«Заметив люксовый женский кошелек в туалетной комнате и убедившись, что за ее действиями никто не наблюдает, она присвоила его себе. После чего прошла на рейс, следующий в Ульяновск», — сообщает ведомство.
7 октября сотрудники Управления на транспорте МВД России по Приволжскому федеральному округу женщину задержали.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».