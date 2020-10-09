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09.10.2020 09:39
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Не смогла пройти мимо. В Ульяновске задержали женщину, которая в Пулково во время досмотра украла кошелек с 200 тысячами

Кошелька известного бренда с крупной суммой денег лишилась пассажирка Пулково, которая летела из Петербурга в Ярославль. Воровку нашли в Ульяновске.

Как сообщили ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) в пресс-службе транспортной полиции по СЗФО 9 октября, о краже из вещей во время досмотра в пассажирском терминале аэропорта женщина сообщила 4 октября. В кошельке, по словам потерпевшей, находились семь банковских карт, водительское удостоверение и денежные средства на сумму около 190 тыс. рублей. Общий ущерб женщина оценила в сумму 205 тыс. рублей.

Фото: Пресс-служба УТ МВД России по СЗФО
Фото: Пресс-служба УТ МВД России по СЗФО
Фото: Пресс-служба УТ МВД России по СЗФО

Полиция подняла видеозаписи камер наблюдения терминала и вычислила предполагаемую злоумышленницу. Ею оказалась 36-летняя безработная жительница Ульяновска.

Пресс-служба УТ МВД России по СЗФО

«Заметив люксовый женский кошелек в туалетной комнате и убедившись, что за ее действиями никто не наблюдает, она присвоила его себе. После чего прошла на рейс, следующий в Ульяновск», — сообщает ведомство.

7 октября сотрудники Управления на транспорте МВД России по Приволжскому федеральному округу женщину задержали.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

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Комментарии (4)

Freeman_03
Так во время досмотра кошелек украли или в туалете? Фонтанка, ну сколько можно чушь писать?
serg1956
вот тут то и выясняется, что в женском туалете в Пулково, стоят камеры.
Против факта не попрешь
Wuhan Proletarian
Ну задержали и что?
В женском туалете камер, надеюсь, нет, от кошелька и карт баба, ежели не дура, за 3 дня наверняка избавилась.
Кошелек, кошелек - какой кошелек? (с)
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