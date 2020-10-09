Пережившую блокаду петербурженку нашли мертвой в собственной квартире. Ее тело три дня пролежало в шкафу

О смерти пережившей блокаду Ленинграда жительницы Калининского района Петербурга стало известно накануне, спустя три дня после случившегося. Всё это время ее тело пролежало в шкафу.



Как стало известно «Фонтанке» 9 октября, в полицию обратилась 49-летняя горожанка, которая заявила, что в квартире одного из домов на улице Ушинского находится тело ее 83-летней хозяйки. Туда отправилась следственно-оперативная группа. На месте, действительно, нашли пенсионерку, она была мертва и лежала в шкафу.

Как сообщили в ГУ МВД России по городу и области, у погибшей были обнаружены следы удушения, а ее смерть, по предварительной информации, могла наступить еще три дня назад. Возбуждено уголовное дело по 105-й статье УК РФ (убийство).