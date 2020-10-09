FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+12°C/Завтра: +12
77.92р91.70р
Карабахский конфликтРейтинг новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
09.10.2020 09:26
2
Печать

Пережившую блокаду петербурженку нашли мертвой в собственной квартире. Ее тело три дня пролежало в шкафу

О смерти пережившей блокаду Ленинграда жительницы Калининского района Петербурга стало известно накануне, спустя три дня после случившегося. Всё это время ее тело пролежало в шкафу.

Как стало известно «Фонтанке» 9 октября, в полицию обратилась 49-летняя горожанка, которая заявила, что в квартире одного из домов на улице Ушинского находится тело ее 83-летней хозяйки. Туда отправилась следственно-оперативная группа. На месте, действительно, нашли пенсионерку, она была мертва и лежала в шкафу.

Как сообщили в ГУ МВД России по городу и области, у погибшей были обнаружены следы удушения, а ее смерть, по предварительной информации, могла наступить еще три дня назад. Возбуждено уголовное дело по 105-й статье УК РФ (убийство).

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

Serg_I
Вот это страсти! Обнаружившей не позавидуешь - её будут допрашивать с особым пристрастием...
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний