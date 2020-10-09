ВОЗ: За сутки прирост новых случаев COVID-19 в мире обновил антирекорд

Всемирная организация здравоохранения заявляет, что за сутки в мире заболели коронавирусоми более 338 779 человек, что является рекордным с начала пандемии. Об этом пишет «Медуза» 9 октября.



Таким образом побит антирекорд 2 октября, когда было зафиксировано 330 340 новых случаев заболевания.



Большую часть из них выявили за последние сутки в странах Европы - 96 996 новых случаев, что стало самым высоким показателем в регионе, когда-либо зарегистрированным ВОЗ.



Всего общее число заболевших в мире, по данным ВОЗ, составило 36,002 миллиона человек. За время пандемии от коронавируса, сообщает ВОЗ умерли 1 049 810 человек по всему миру.

