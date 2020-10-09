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09.10.2020 08:50
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ВОЗ: За сутки прирост новых случаев COVID-19 в мире обновил антирекорд

Всемирная организация здравоохранения заявляет, что за сутки в мире заболели коронавирусоми более 338 779 человек, что является рекордным с начала пандемии. Об этом пишет «Медуза» 9 октября.

Таким образом побит антирекорд 2 октября, когда было зафиксировано 330 340 новых случаев заболевания.

Большую часть из них выявили за последние сутки в странах Европы - 96 996 новых случаев, что стало самым высоким показателем в регионе, когда-либо зарегистрированным ВОЗ.

Всего общее число заболевших в мире, по данным ВОЗ, составило 36,002 миллиона человек. За время пандемии от коронавируса, сообщает ВОЗ умерли 1 049 810 человек по всему миру.

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Комментарии (1)

vader
Уважаемая "Фонтанка" не дописала одну "маленькую" деталь – в том же отчете ВОЗ содержится замечание о том, что в реальности количество заболевших гораздо больше, порядка 780 миллионов человек.

Когда же найдется тот смельчак, который ПУБЛИЧНО поделит 1 на 780, получит смертность от это "страшной" болезни около 0,13% и ПУБЛИЧНО скажет о том, что политики занимаются ерундой со всеми ограничениями и закрытиями?
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