В Петербурге умерла женщина, которая родилась до Октябрьской революции

На 104-м году жизни в Петербурге скончалась жительница Красногвардейского района. Она умерла дома, в окружении родственников.



По данным «Фонтанки», пенсионерка жила на проспекте Ударников и скончалась 8 октября. Причины смерти пока точно не установлены, но о криминале или коронавирусе речи не идет. Родилась она еще до Октябрьской революции, в июне 1917 года.



На 1 января 2019 года в стране насчитывалось 20 582 человек, которые преодолели столетний рубеж. По официальным данным Смольного за 2018 год (более свежих найти не удалось), на тот момент в городе было 284 долгожителя.

