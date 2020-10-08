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08.10.2020 22:19
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В Петербурге умерла женщина, которая родилась до Октябрьской революции

На 104-м году жизни в Петербурге скончалась жительница Красногвардейского района. Она умерла дома, в окружении родственников.

По данным «Фонтанки», пенсионерка жила на проспекте Ударников и скончалась 8 октября. Причины смерти пока точно не установлены, но о криминале или коронавирусе речи не идет. Родилась она еще до Октябрьской революции, в июне 1917 года.

На 1 января 2019 года в стране насчитывалось 20 582 человек, которые преодолели столетний рубеж. По официальным данным Смольного за 2018 год (более свежих найти не удалось), на тот момент в городе было 284 долгожителя.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (9)

Мужской Взгляд
Невозможно себе представить, что живут на свете люди, которые могли видеть живого Ленина. Эти люди знают всё про эту жизнь, это же какой жизненный опыт..
Vilsa777
Мне кажется, что эти люди, родившиеся в "проклятое царское время" и всё пережившие, сейчас умирают не от старости и болезней, а от разочарования.
Им просто больше не хочется жить в таком наступившем "будущем".
dddmmm
У меня бабушка 14 года.
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