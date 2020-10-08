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08.10.2020 17:45
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Apple просит у Дурова закрыть каналы в Telegram, где публикуют данные белорусских милиционеров

Каналы в Telegram «Каратели Беларуси», «Чат группы каратели» и «Все нарушения» требуют закрыть представители компании Apple. В них публикуют персональные данные белорусских милиционеров.

Об этом рассказал Павел Дуров 8 октября. Он отметил, что Apple, как правило, не оставляет выбора и каналы на платформе iOS будут заблокированы. В американской компании полагают, что публикация персональных данных силовиков может спровоцировать насилие. На других платформах они останутся доступны.

Эти каналы появились на волне протестов в Белоруссии, которую спровоцировали президентские выборы. В первые дни митингов не согласных с официальными итогами задерживали и жестоко избивали. Постепенно оппозиция начала вычислять причастных силовиков и публиковать о них информацию.

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Комментарии (18)

hal9000
Не ну то что тут больше коммерции конечно..ну а так то данные никто и не скрывает...менты сами вам эти данные дадут..приходите пожалуйста в гости..)
Pilat
Очень любопытно наблюдать, как сторонники демократии и либерализма жонглируют понятиями.
С одной стороны они как бы за закон.
А признать кого то виновным может только суд, но в данном случае им пофиг.
С другой стороны они пытаются сделать вид, что их идеи разделяет большинство, в данном случае большинство в Белоруссии.
Ну и еще как мы отлично видим, все это калька с незалежной и их списка миротворец, что ясно показывает на то, что все это дело рук одних и тех же кураторов и стало быть не имеет ничего общего с настоящей волей народа.
Ну и было бы очень интересно увидеть их реакцию, на подобный список например от властей, но у же личными данными оппозиции.
change_it
А не надо людей пытать и избивать - вот и не придется публиковать ничего.
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