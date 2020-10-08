Apple просит у Дурова закрыть каналы в Telegram, где публикуют данные белорусских милиционеров

Каналы в Telegram «Каратели Беларуси», «Чат группы каратели» и «Все нарушения» требуют закрыть представители компании Apple. В них публикуют персональные данные белорусских милиционеров.

Об этом рассказал Павел Дуров 8 октября. Он отметил, что Apple, как правило, не оставляет выбора и каналы на платформе iOS будут заблокированы. В американской компании полагают, что публикация персональных данных силовиков может спровоцировать насилие. На других платформах они останутся доступны.

Эти каналы появились на волне протестов в Белоруссии, которую спровоцировали президентские выборы. В первые дни митингов не согласных с официальными итогами задерживали и жестоко избивали. Постепенно оппозиция начала вычислять причастных силовиков и публиковать о них информацию.