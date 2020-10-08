Два дня, чтобы попробовать все: в Петербурге завершается ресторанный фестиваль

По всей стране любители вкусной еды радуются: в их городах, и в Петербурге в том числе, проходит Российский ресторанный фестиваль. В этом году его партнером стал сервис по доставке еды и продуктов Яндекс.Еда.

Фото: freepik.com

До окончания пятого юбилейного Российского ресторанного фестиваля осталась пара дней, поэтому тем, кто не успел попробовать дегустационные сеты – настоятельно рекомендуем это сделать. В этом году в нем участвует более 500 ресторанов в 35 городах от Калининграда до Владивостока. По размаху и охвату это один из самых масштабных проектов в мире.

Главная идея мероприятия — поддержать гастрономическую отрасль страны. Организатор и основатель фестиваля Александр Сысоев поясняет: «Этот год стал тяжелым для ресторанной индустрии, весной мы провели РРФ Home Edition, сеты доставлялись на дом. Сейчас пришло время помочь заведениям с гостями, а жителям России вновь дать хороший повод вспомнить любимые места или комфортную возможность изучить новые заведения. Когда я создавал проект, именно такая цель и стояла – повысить культуру еды вне дома и дать импульс для развития внутреннего туризма. Пятый фестиваль станет символом того, что все поставленные задачи выполняются, но я хочу и дальше развивать гастрономию и туризм в стране».



Петербург принимает активное участие в этом мероприятии. Более 50 ресторанов города предлагают самое вкусное для взыскательных гурманов. «Фонтанка» поинтересовалась списком участников и выбрала для себя несколько наиболее интересных возможностей: весьма заманчивые сеты предлагают Buddha Bar, «Пряности и радости», Shengen. К фестивалю присоединились многие заведения, специализирующиеся на рыбе и морепродуктах: «Юнга», La Perla, «Остров Безымянный», Grebeshki. Есть и те, например, кто готовит популярные в городе блюда грузинской кухни: «Каха бар», «МамаLыга», Georgiani и другие.



Фото: freepik.com

Для тех, кто по каким-то причинам не может прийти в выбранный ресторан, тоже найдется решение. Сделать заказ блюда из списка ресторанов-участников можно в сервисе Яндекс.Еда. Поскольку до финала осталось всего пара дней, самое время выбрать один из предлагаемых в Петербурге сетов.

Напомним, что правила проведения фестиваля просты: рестораны-участники предлагают гурманам дегустационные сеты из 3-5 популярных или новых блюд по фиксированной цене. Можно выбрать сет за 790, 990 или 1490 рублей. Какой именно сет готовить, каждое заведение выбирает самостоятельно.



Вместе с обычным сетом или вместо него в каждом ресторане можно заказать специальный сет Café Courvoisier VSOP. В него войдет десерт от шеф-повара, порция французского коньяка и свежесваренного эспрессо.

Фото: freepik.com

Александр Сысоев полагает, что подача в виде сетов — это преимущество гастрономического фестиваля: «Во-первых, есть возможность попробовать сразу несколько блюд по специальной цене. Во-вторых, определенные блюда из сетов были придуманы специально для фестиваля, и потому найти их в другой раз не будет возможности. И в-третьих, любой из сетов — это логическая композиция, придуманная шефом, который как никто другой понимает в перемене блюд».

Для участников стало традицией делать акцент на локальных продуктах и региональных рецептах, которые уже зарекомендовали себя. Так они показывают посетителям свои визитные карточки, а заодно дают возможность изучить кухню разных уголков страны. Познакомиться со списком ресторанов-участников в Петербурге можно на www.foodfestival.ru, а заказать блюда через Яндекс.Еда, Яндекс Go или на сайте eda.yandex.ru. Заказ необходимо сделать с 20.09.2020 по 10.10.2020.

«Новости компаний»

