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08.10.2020 16:15
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СКР сообщил о завершении расследования уголовного дела «Омбудсмена полиции»

Следственный комитет России сообщил о завершении расследования уголовного дела, возбужденного в отношении основателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова. Информация об этом появилась на сайте СКР 8 октября.

«Следователями проведен значительный объем следственных и процессуальных действий. Установлено и допрошено более 50 свидетелей, проведены сложные судебные экспертизы, в том числе искусствоведческая и лингвистическая, изъята переписка фигуранта в одной из социальных сетей, изобличающая его в инкриминируемых деяниях. <...> Собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении ведомства.

В СКР также добавили, что для обеспечения исполнения наказания в виде штрафа, гражданского иска и возможной конфискации имущества в рамках предварительного следствия наложен арест на банковские счета Воронцова. Общая сумма арестованных денежных средств составила свыше 19 миллионов рублей.

Основатель проекта «Омбудсмен полиции» — фигурант не менее десяти уголовных дел. Ему инкриминируется оскорбление представителя власти за публикации в социальной сети «ВКонтакте», вымогательство, клевета, а также незаконное изготовление и оборот порнографических материалов или предметов. Сам он считает, что это результат его разоблачений сотрудников полиции и их деятельности.

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