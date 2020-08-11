В отношении создателя проекта «Омбудсмен полиции» возбуждено еще семь уголовных дел

Следователи возбудили еще семь уголовных дел в отношении основателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова, всего же СК расследует 14 дел, возбужденных в отношении него. Об этом 11 августа сообщает ТАСС со ссылкой адвоката Сергея Тюленева.

«В отношении Воронцова возбуждено еще шесть уголовных дел по ст. 319 УК РФ ("Оскорбление представителя власти") - эти дела возбуждены на основании публикаций в социальной сети "ВКонтакте", и еще одно дело по ст. 242 УК РФ ("Незаконное изготовление и оборот порнографических материалов или предметов"). Сегодня следователь ознакомил нас с соответствующими постановлениями», - сказал он.