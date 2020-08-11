В отношении создателя проекта «Омбудсмен полиции» возбуждено еще семь уголовных дел
Следователи возбудили еще семь уголовных дел в отношении основателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова, всего же СК расследует 14 дел, возбужденных в отношении него. Об этом 11 августа сообщает ТАСС со ссылкой адвоката Сергея Тюленева.
«В отношении Воронцова возбуждено еще шесть уголовных дел по ст. 319 УК РФ ("Оскорбление представителя власти") - эти дела возбуждены на основании публикаций в социальной сети "ВКонтакте", и еще одно дело по ст. 242 УК РФ ("Незаконное изготовление и оборот порнографических материалов или предметов"). Сегодня следователь ознакомил нас с соответствующими постановлениями», - сказал он.
Другой адвокат Воронцова Александр Самухов напомнил ТАСС, что в настоящее время в отношении Воронцова возбуждены и расследуются 14 уголовных дел: два дела по статье 163 УК РФ ("Вымогательство"), еще три по статье 242 УК РФ ("Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов"), одно дело по ч. 2 ст. 128.1 УК РФ ("Клевета"), по которому срок давности уже вышел, и еще восемь дела по ст. 319 УК РФ ("Оскорбление представителей власти"). «Все дела находятся в производстве следственного управления по ЗАО ГСУ СК РФ по Москве. Новые уголовные дела, скорее всего, возникли на основании заключения экспертиз, с результатами которых защита еще не знакома», - сказал адвокат.
Воронцов был задержан 7 мая по подозрению в вымогательстве у бывшего сотрудника московской полиции крупной суммы денег за нераспространение фотографий личного характера. Получив отказ, Воронцов разместил компрометирующие фотографии этого сотрудника у себя в паблике. Экспертиза установила, что опубликованные им фотографии являются порнографией. В начале июня уголовные дела в его отношении были переданы из ГСУ ГУ МВД по Москве для дальнейшего расследования в Главное следственное управление СК России по Москве.