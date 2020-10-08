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08.10.2020 14:57
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«Фонтанка» показывает Ленэкспо: посмотрите, как обновили павильон для больных коронавирусом

Фонтанка в прямом эфире показывает обновленный пятый павильон Ленэкспо, где развернуты койки для больных коронавирусом.

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Комментарии (1)

Sulahit
Фонтанка, скажите, а зачем вам собственный сайт? Чтобы себя раздербанить на ВК, инсту и Youtube? Тогда и сами ведите блог в Livejournal, функционал всё позволит.
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