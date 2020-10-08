Минкульт отменяет Международный культурный форум в Петербурге
Министерство культуры 8 октября приняло решение об отмене Санкт-Петербургского международного культурного форума в 2020 году из-за пандемии коронавируса. Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщает ТАСС.
«Минкультуры России предлагает отменить Санкт-Петербургский международный культурный форум в 2020 году, — цитирует агентство сообщение минкульта. — Решение об отмене Санкт-Петербургского международного культурного форума принято после серии консультаций с правительством Санкт-Петербурга в целях недопущения рисков, связанных с распространением коронавирусной инфекции».
Уточняется, что пока решение не оформлено документально — в аппарат правительства направлено предложение об отмене.
Замминистра культуры Алла Манилова пояснила журналистам, что переводить форум в онлайн-формат смысла не имеет — это не даст живой энергетики общения. В то же время подвергать гостей риску «ответственные хозяева» не должны.
Культурный форум планировался с 12 по 14 ноября. В дирекции форума пока не получали информацию от минкульта о его отмене.