Жители севера Москвы страдают от слишком громкого соседа — следственного изолятора. Видео, напоминающее кадры из фильма в стиле киберпанк или антиутопию Оруэлла, появилось в соцсетях 8 октября.



На кадрах — спальный район, над которым разносится голос, проговаривающий одно и то же: «Внимание! Вы находитесь на режимной территории. Оставайтесь на местах до прибытия резервной группы караула и дежурной смены. Напоминаем вам об ответственности за невыполнение законных требований сотрудников уголовно-исполнительной системы».

