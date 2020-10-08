Киберпанк, который никто не заслужил. Жителям севера Москвы не даёт спать система оповещения СИЗО
Жители севера Москвы страдают от слишком громкого соседа — следственного изолятора. Видео, напоминающее кадры из фильма в стиле киберпанк или антиутопию Оруэлла, появилось в соцсетях 8 октября.
На кадрах — спальный район, над которым разносится голос, проговаривающий одно и то же: «Внимание! Вы находитесь на режимной территории. Оставайтесь на местах до прибытия резервной группы караула и дежурной смены. Напоминаем вам об ответственности за невыполнение законных требований сотрудников уголовно-исполнительной системы».
Новая система защиты установлена в СИЗО №4 на улице Вилюйской в Медведково. Она якобы реагирует даже на пролетающих птиц. В итоге о передвижениях животных и птиц знает весь квартал. Жителям от голоса нет покоя ни днём, ни ночью.