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08.10.2020 13:49
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Киберпанк, который никто не заслужил. Жителям севера Москвы не даёт спать система оповещения СИЗО

Жители севера Москвы страдают от слишком громкого соседа — следственного изолятора. Видео, напоминающее кадры из фильма в стиле киберпанк или антиутопию Оруэлла, появилось в соцсетях 8 октября.

На кадрах — спальный район, над которым разносится голос, проговаривающий одно и то же: «Внимание! Вы находитесь на режимной территории. Оставайтесь на местах до прибытия резервной группы караула и дежурной смены. Напоминаем вам об ответственности за невыполнение законных требований сотрудников уголовно-исполнительной системы».

Новая система защиты установлена в СИЗО №4 на улице Вилюйской в Медведково. Она якобы реагирует даже на пролетающих птиц. В итоге о передвижениях животных и птиц знает весь квартал. Жителям от голоса нет покоя ни днём, ни ночью.

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Комментарии (4)

Агроном аэродрома
Тут ведь вот в чем суть - всё зависит от кого построили стену - от тех кто внутри или от тех кто снаружи.
Samal_
Ситуация ничуть не хуже, чем боевые вертолёты совершающие регулярные тренировочные и испытательные полёты с аэродрома в Пушкинском районе.
Nemcoff
Совсем ближайшее будущее.
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