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08.10.2020 13:03
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Фигуристку Евгению Медведеву госпитализируют. Она пропустит второй этап Кубка России

Фигуристка Евгения Медведева не примет участие во втором этапе Кубка России, который пройдет 10–13 октября в московском дворце спорта «Мегаспорт». Как пишет в четверг, 8 октября, «Р-Спорт» со ссылкой на гендиректора Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александра Когана, спортсменка снялась из-за обострившейся травмы спины.

Фигуристка будет госпитализирована в ближайшее время в одну из столичных клиник. Существует вероятность, что из-за этого Медведева пропустит сезон. Ранее она также из-за травмы пропустила первый этап Кубка России в Сызрани в начале сентября.

Напомним, что перед стартом сезона-2020/21 Евгения Медведева вернулась к тренеру Этери Тутберидзе.

Евгения Медведева — двукратная чемпионка мира, серебряный призер Олимпиады в Пхенчхане.

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