Фигуристку Евгению Медведеву госпитализируют. Она пропустит второй этап Кубка России

Фигуристка Евгения Медведева не примет участие во втором этапе Кубка России, который пройдет 10–13 октября в московском дворце спорта «Мегаспорт». Как пишет в четверг, 8 октября, «Р-Спорт» со ссылкой на гендиректора Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александра Когана, спортсменка снялась из-за обострившейся травмы спины.



Фигуристка будет госпитализирована в ближайшее время в одну из столичных клиник. Существует вероятность, что из-за этого Медведева пропустит сезон. Ранее она также из-за травмы пропустила первый этап Кубка России в Сызрани в начале сентября.