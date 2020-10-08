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08.10.2020 11:02
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«У алгоритма нет задачи оскорбить». «Яндексу» пришлось ответить за капчу с расистским оттенком

Службе поддержки «Яндекса» пришлось отреагировать на опубликованную в twitter капчу, которую можно истолковать как расистскую. Поставленное рядом прилагательное, обозначающее цвет, и глагол «гибнуть» вызвали недоумение и обсуждение. Скриншот 7 октября опубликовал пользователь с ником Омегыч.

Фото: скрин twitter.com/new_omega

«Яндекс» ответил быстро после того, как службу поддержки отметили в реплаях.

«Дело в том, что капча подбирается автоматически и у алгоритма нет задачи кого-либо оскорбить. Но мы покажем ваш пример ответственным. Спасибо!» — ответил менеджер.

Фото: скрин twitter.com/new_omega

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Комментарии (8)

262099341
Список актуальных тем впечатляет больше. Помогите тигрёнку. Навальному. Вообще пять
dddmmm
А если б там был белый, то что?
vic_5e4cd1938d1a8
По сути, очередная глупость, на которую и реагировать бы не надо.
"Фонтанка", вот интересно, сколько читателй, в процентном отношениизнают значение узкоспециализированного слова "капча". Если вам ни как не обойтись без профессионализмов, то возьмите за труд и разъяснять значения подобных слов. В словаре посмотреть можно и я, например, и обратился к словарю, но формат подобных коротких новостей для широкого круга читателей не должен содержать узкоспециализированную лексику.
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