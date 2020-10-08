Молодой лихач угнал машину отца своей бывшей из Парголово. Карма настигла его раньше оперативников

Непреодолимое желание сесть за руль автомобиля отца бывшей довело молодого человека до тесного общения с врачами и следователями. За беспределом также последовал кармический ответ.

Как стало известно «Фонтанке» 8 октября, с заявлением об угоне автомобиля Nissan Primera обратился 55-летний житель Парголово. По его словам, предполагаемый угонщик ему хорошо знаком — это 29-летний бывший сожитель его дочери из Порошкино, что во Всеволожском районе Ленобласти.

На поиски подозреваемого выдвинулась опергруппа. Спустя пару часов выяснилось, что карма настигла его раньше оперативников — неподалеку от родной деревни угонщик наехал на бордюр и вполне мог бы разбиться, если б не сработавшие подушки безопасности. С места ДТП ему пришлось проследовать в отдел полиции, а затем в изолятор временного содержание. Возбуждено уголовное дело по 166-й статье УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения).