Российский космонавт: Жизнь на Марсе уже есть и «начинает эволюционно развиваться»

На Красной планете уже есть жизнь. Правда, принес ее туда человек, заявил 8 октября российский космонавт Олег Артемьев.



«Я думаю, что, на самом деле, жизнь уже на Марсе есть, и она занесена, скорее всего, нами уже. Потому что вот те марсоходы, роверы, те станции, которые долетали до Марса - как бы мы их ни обрабатывали, как бы мы их ни чистили и как бы они ни проходили карантин - все равно они в каком-нибудь закуточке привезли с собой самые простейшие микроорганизмы... И несмотря на то, что на Марсе не земные условия, эти микроорганизмы выжили и начинают эволюционно развиваться», - цитирует 7 октября РИА Новости его слова.

