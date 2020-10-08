FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+12°C/Завтра: +13
78.09р91.81р
Карабахский конфликтРейтинг новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
08.10.2020 00:52
1
Печать

Российский космонавт: Жизнь на Марсе уже есть и «начинает эволюционно развиваться»

На Красной планете уже есть жизнь. Правда, принес ее туда человек, заявил 8 октября российский космонавт Олег Артемьев.

«Я думаю, что, на самом деле, жизнь уже на Марсе есть, и она занесена, скорее всего, нами уже. Потому что вот те марсоходы, роверы, те станции, которые долетали до Марса - как бы мы их ни обрабатывали, как бы мы их ни чистили и как бы они ни проходили карантин - все равно они в каком-нибудь закуточке привезли с собой самые простейшие микроорганизмы... И несмотря на то, что на Марсе не земные условия, эти микроорганизмы выжили и начинают эволюционно развиваться», - цитирует 7 октября РИА Новости его слова.

Артемьев также напомнил, что на Международной космической станции уже проводился эксперимент, который доказал способность микроорганизмов выживать в открытом космосе.

«Когда человек ступит на Марс, то он, наверное, обнаружит какую-то жизнь, очень похожую на земную, но уже более приспособленную к условиям Марса», - предположил космонавт.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

Логично, если пакеты плохо мыть, всяко уж какая-нибудь заведётся (АААА КОСМИЧЕСКАЯ ДЕРЖАВАААААА АААА)
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний