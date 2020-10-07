Российский модуль МКС заклеят пакетами, чтобы найти утечку воздуха
Отсек российского модуля Международной космической станции «Звезда» завесят целлофановыми пакетами. Такая рекомендация дана экипажу в московском центре управления полётами, сообщает РИА Новости 7 октября.
Всё свободное пространство покроют пакетами, тобы обнаружить место утечки воздуха. Этим займутся космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер.
Им дано указание проклеить пакеты по периметру скотчем чтобы в пакете был пузырь. Тот, что втянется, укажет на утечку.
Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В августе-сентябре 2020 года, после того, как ее скорость возросла в пять раз (с 270 граммов до 1,4 килограмма воздуха в сутки), экипаж дважды закрывал люки в модулях МКС с целью проверки их герметичности и по несколько дней был изолирован в российском сегменте станции. Оказалось, что место утечки находится в промежуточной камере российского модуля "Звезда".
Скорость падения давления на МКС составляет 1 миллиметр ртутного столба за 8 часов, однако, как сообщили РИА Новости в "Роскосмосе", это не представляет опасности для экипажа МКС и не препятствует полету станции в пилотируемом режиме.