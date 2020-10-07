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07.10.2020 18:52
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Из-за коронавируса в Петербурге вновь усилили дезинфекцию в общественном транспорте

Городским предприятиям, которые занимаются пассажирскими перевозками, поручено усилить санитарную обработку подвижного состава. Об этом сообщает комитет по транспорту Петербурга 7 октября.

«Салоны всех транспортных средств должны ежедневно обрабатываться специальными обеззараживающими средствами с протиранием поручней и ручек дверей. В петербургском метрополитене 1 раз в два часа должна производиться обработка поручней эскалаторов, входных дверей в вестибюли, скамеек в залах и на платформах, автоматов для продажи проездных документов, подоконников и стекол билетных касс. Четыре раза в сутки должна производиться обработка вестибюлей и платформ, турникетов, помещений досмотра багажа, балюстрад эскалаторов и ручек дверей служебных помещений», — заявили в Смольном.

Более того, проанализировав ситуацию с ускорившимся темпом распространения коронавируса (за последние сутки число новых случаев выросло с 411 до 456) и наполняемость салонов, комтранс принял решение вывести на маршруты №№ 56, 114, 115А (как наиболее востребованные) и 326 ещё 14 автобусов.

В Смольном также напомнили, что ношение масок обязательно в вестибюлях и на станциях метрополитена, остановках и салонах общественного транспорта. Впрочем, как показывает практика, петербуржцы в этом плане не очень законопослушны. Как выяснилось, четверть пассажиров метро избавляются от масок между турникетом и эскалатором.

Напомним, на прошлой неделе губернатор подписал правила пользования петербургским метрополитеном. Теперь пассажиры должны следовать обязательным правилам поведения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации. Перед этим Смольный объявил, что с октября ужесточает контроль за ношением СИЗ на транспорте. «Фонтанка» убедилась, что правила игры не меняются в один день. Одновременно с этим вопросом: «обязаны ли петербуржцы носить маски в транспорте и можно ли их задерживать», задался полицейский профсоюз, который адресовал его начальнику ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

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Комментарии (3)

Философ (не тролль)
а зачем усиливать7 РПН же все расписал, как надо делать. Выполняйте, что написано и все. Так. нет, надо утроить двойную бдительность, взять повышенные обязательства и досрочно отчитаться.
закоренелый ленинградец
А как бы тех, что без масок, без суда , без следствия "решением тройки" и сразу в "консерватроий", что на Шафировском. Можно без усыпления. Зато какой оздоравливающий эффект это произведёт.
White Elk
А вентиляторы в метровагонах - тоже из-за короны выключили?
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