Из-за коронавируса в Петербурге вновь усилили дезинфекцию в общественном транспорте

«Салоны всех транспортных средств должны ежедневно обрабатываться специальными обеззараживающими средствами с протиранием поручней и ручек дверей. В петербургском метрополитене 1 раз в два часа должна производиться обработка поручней эскалаторов, входных дверей в вестибюли, скамеек в залах и на платформах, автоматов для продажи проездных документов, подоконников и стекол билетных касс. Четыре раза в сутки должна производиться обработка вестибюлей и платформ, турникетов, помещений досмотра багажа, балюстрад эскалаторов и ручек дверей служебных помещений», — заявили в Смольном.

Более того, проанализировав ситуацию с ускорившимся темпом распространения коронавируса (за последние сутки число новых случаев выросло с 411 до 456) и наполняемость салонов, комтранс принял решение вывести на маршруты №№ 56, 114, 115А (как наиболее востребованные) и 326 ещё 14 автобусов.

В Смольном также напомнили, что ношение масок обязательно в вестибюлях и на станциях метрополитена, остановках и салонах общественного транспорта. Впрочем, как показывает практика, петербуржцы в этом плане не очень законопослушны. Как выяснилось, четверть пассажиров метро избавляются от масок между турникетом и эскалатором.

