В 2020 в стране будет собрано не менее 125 млн тонн зерновых — это второй урожай в истории РФ

По итогам уборочной кампании в России будет собрано не менее 125 млн тонн зерновых, несмотря на то, что в этом сезоне аномальные погодные условия наблюдались в 18 регионах страны. При этом сельхозпроизводители использовали 4 млн тонн минеральных удобрений, планируется, что в 2021 году этот показатель увеличится до 4,5 млн тонн, а к 2024 году достигнет 8 млн тонн.



Как сообщил на Российской агропромышленной выставке «Золотая осень 2020» первый заместитель министра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов, за последние 10 лет российские аграрии кратно увеличили объем внесения минеральных удобрений. По словам Джамбулата Хатуова, более половины регионов страны ежегодно увеличивают объемы внесения минеральных удобрений не менее чем на 10%, этому способствуют меры господдержки, стимулирующие сельхозтоваропроизводителей к повышению продуктивности почв и росту урожайности сельхозкультур.