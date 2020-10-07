После публикации «Фонтанки» свалка с берега Ижоры будет убрана в течение года

Решение вынесено по иску природоохранной прокуратуры, которая нашла свалку, прочитав новость «Фонтанки». Сотрудники ведомства обнаружили между левым берегом реки Ижоры (в районе дома 71, лит. А) и руслом реки Попова Ижорка на землях общего пользования строительные отходы, грунты, бой бетона. Сам участок не является объектом размещения отходов.

Колпинский районный суд обязал администрацию Колпинского района убрать за год свалку с левого берега Ижоры. Об этом 7 октября сообщает объединенная пресс-служба судов.

Природоохранный прокурор Петербурга, как уточняет пресс-служба судов, обратился в суд с иском в защиту неопределенного круга лиц к администрации Колпинского района и просил обязать чиновников в течение года организовать работы по ликвидации несанкционированных свалок отходов.



Представитель ответчика возражал против удовлетворения требований, указывая на то, что данные действия совершаются администрацией района добровольно в рамках своих полномочий, но для их реализации необходимо бюджетное финансирование. При этом для уборки свалки нужно заключить госконтракт, что может занять длительное время. При этом представитель администрации отметил, что свалка включена в адресную программу на 2020 год.



Суд исковые требования истца удовлетворил. Обязал администрацию Колпинского района ликвидировать свалку в 365-дневный срок с момента вступления решения суда в законную силу.

