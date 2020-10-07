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07.10.2020 17:10
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В Ставрополе мужчину подозревают в подготовке теракта против судей. Его задержали сотрудники ФСБ

Сотрудники ФСБ задержали в Ставропольском крае 23-летнего мужчину, который мог планировать совершение террористического акта.

«Сегодня задержали 23-летнего мужчину. Его не нейтрализовали, взяли живым», — сообщает 7 октября ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по краю.

Задержанного подозревают в том, что он планировал совершение теракта в отношении «представителей судебной власти».

Сейчас от молодого человека ждут показаний.

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Комментарии (1)

reyals
"от молодого человека ждут показаний"
В переводе на человеческий: у них ничего нет, сажать будут по самооговору.
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