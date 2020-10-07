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07.10.2020 14:12
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Начальницу отдела кадров Кировского УМВД задержали за 2 млн, полученные с карт «мертвых душ»

Неудачной вышла роль современного Чичикова для помощницы начальника УМВД Кировского района Петербурга по кадрам. Её задержали коллеги.

Как сjообщили «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и области 7 октября, сотрудники собственной безопасности полицейского главка нашли «мертвые души» в районном подразделении. По версии следствия, с 2017 года в штате отдела по работе с личным составом числились двое инспекторов, фактически там не работающие. Все это время им на банковские карты поступала заработная плата, которой к осени 2020 года скопилось аж в сумме 2 млн.

Так как «инспектора» находились в распоряжении руководителя кадровой службы района, помощника по работе с личным составом начальника УМВД, то в первую очередь полицейские пришли к ней в кабинет, где и нашли зарплатные карты сотрудников.

ГСУ СК России по Петербургу по данным, собранным УСБ, возбудило уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).

Помощница начальника Кировского УМВД задержана.

А в ГУ МВД России инициирована служебная проверка. В случае установления вины сотрудница полиции будет уволена из органов внутренних дел и понесет наказание в соответствии с нормами действующего уголовного законодательства.

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Комментарии (4)

Mr_Pu
А глава УМВД не в курсе был? Или приказ он не подписывал?
altnec
Таких мертвых душ в музеях, подчиненных региональным министервам культуры,если подсчитать то не сотни уголовных дел можно открыть.
Вот такое вот культуркулуарное мздоимство.
Yelda
Ох уж эти помощники. Во всем они виноваты. Подставляют бедное начальство.
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