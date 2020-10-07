Начальницу отдела кадров Кировского УМВД задержали за 2 млн, полученные с карт «мертвых душ»

Как сjообщили «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и области 7 октября, сотрудники собственной безопасности полицейского главка нашли «мертвые души» в районном подразделении. По версии следствия, с 2017 года в штате отдела по работе с личным составом числились двое инспекторов, фактически там не работающие. Все это время им на банковские карты поступала заработная плата, которой к осени 2020 года скопилось аж в сумме 2 млн.

Неудачной вышла роль современного Чичикова для помощницы начальника УМВД Кировского района Петербурга по кадрам. Её задержали коллеги.

Так как «инспектора» находились в распоряжении руководителя кадровой службы района, помощника по работе с личным составом начальника УМВД, то в первую очередь полицейские пришли к ней в кабинет, где и нашли зарплатные карты сотрудников.



ГСУ СК России по Петербургу по данным, собранным УСБ, возбудило уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).



Помощница начальника Кировского УМВД задержана.



А в ГУ МВД России инициирована служебная проверка. В случае установления вины сотрудница полиции будет уволена из органов внутренних дел и понесет наказание в соответствии с нормами действующего уголовного законодательства.

