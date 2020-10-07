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07.10.2020 12:32
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Берлускони победил COVID-19

84-летний экс-премьер Италии Сильвио Берлускони получил отрицательный результат первого теста на антитела к COVID-19, которым заразился 2 сентября и был госпитализирован, сообщает 6 октября ANSA.

Если результат повторного теста также окажется отрицательным, политик сможет участвовать в церемонии бракосочетания своего младшего сына Луиджи. 32-летний Луиджи также перенес вызываемое новым коронавирусом заболевание. В ближайшие дни он должен сочетаться браком с невестой Федерикой Фумагалли. По данным агентства, церемония будет строго частной, семейной, в одной из церквей Милана. Сообщается, что свадьба планировалась летом, но была отложена из-за пандемии.

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