Берлускони победил COVID-19

84-летний экс-премьер Италии Сильвио Берлускони получил отрицательный результат первого теста на антитела к COVID-19, которым заразился 2 сентября и был госпитализирован, сообщает 6 октября ANSA.
#Berlusconi negativo al tampone, forse alle nozze del figlio #Covid-19 @berlusconi #ANSA https://t.co/tJ7LwxiQB7— Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) October 7, 2020
Если результат повторного теста также окажется отрицательным, политик сможет участвовать в церемонии бракосочетания своего младшего сына Луиджи. 32-летний Луиджи также перенес вызываемое новым коронавирусом заболевание. В ближайшие дни он должен сочетаться браком с невестой Федерикой Фумагалли. По данным агентства, церемония будет строго частной, семейной, в одной из церквей Милана. Сообщается, что свадьба планировалась летом, но была отложена из-за пандемии.