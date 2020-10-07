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07.10.2020 10:24
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Пиво не пью, брюхо растет. Путин рассказал об ограничениях в общении со старыми друзьями

Глава Российского государства рассказал, какие ограничения ставит себе на встрече с университетскими друзьями. Об этом президент рассказал в финальном эпизоде интервью ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину».

«Конечно, есть ограничения. Я стараюсь пиво не пить в последнее время. Брюхо растет», — сказал глава государства, шутливо отвечая на вопрос, может ли он позволить себе встретиться с друзьями, например, в баре за кружкой пива.

Ранее президент посетовал на то, что за годы руководства страной чувствовал, что превращается из человека в функцию, но сохранил человеческие черты характера.

Агентство отмечает, что финальная серия интервью приурочена к дню рождения главы государства. 7 октября 2020 года Владимиру Путину исполнилось 68 лет.

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Комментарии (26)

michailPotapov
А зря. Мог бы в разливушку сходить с 1 каналом
сразу рейтинг +100500
россияне же ходят ? в каждом доме разливушки
Anjey
С Днем Рождения, товарищ Президент!
aaignat
Просто он ссыт из бункера выходить и кого-то туда приглашать. Заперся от людей и проблем
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