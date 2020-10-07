Пиво не пью, брюхо растет. Путин рассказал об ограничениях в общении со старыми друзьями

Глава Российского государства рассказал, какие ограничения ставит себе на встрече с университетскими друзьями. Об этом президент рассказал в финальном эпизоде интервью ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину».



«Конечно, есть ограничения. Я стараюсь пиво не пить в последнее время. Брюхо растет», — сказал глава государства, шутливо отвечая на вопрос, может ли он позволить себе встретиться с друзьями, например, в баре за кружкой пива.



Ранее президент посетовал на то, что за годы руководства страной чувствовал, что превращается из человека в функцию, но сохранил человеческие черты характера.