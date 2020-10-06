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06.10.2020 23:09
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Эдди ван Хален умер от рака в 65 лет

Американский гитарист и основатель рок-группы Van Halen Эдвард ван Хален умер 6 октября в возрасте 65 лет, сообщил его сын на своей странице в Twitter.

"Я не могу поверить, что мне приходится это писать, но мой отец Эдвард Лодевейк ван Хален проиграл долгую и трудную борьбу с раком", - говорится в сообщении сына.

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