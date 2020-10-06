Росстат нашел в сентябре дефляцию

Потребительские цены в России в сентябре снизились на 0,07% по сравнению с августом, сообщила вечером 6 октября Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

«В сентябре 2020 г. по сравнению с августом 2020 г. индекс потребительских цен составил 99,9%, по сравнению с декабрем 2019 г. – 102,9%», — говорится в сообщении.

При этом в годовом выражении показатель вырос на 3,7%.

«В сентябре значительное влияние на динамику цен на продовольственные товары оказало удешевление плодоовощной продукции. Так, морковь подешевела на 16,2%, картофель – на 14,1%, яблоки – на 13,7%, капуста белокочанная – на 11,7%, виноград – на 10,6%, лук – на 10,4%, свёкла – на 6,2%. Вместе с тем наблюдался рост цен на помидоры – на 5,7%, огурцы – на 1,8%, бананы – на 1,0%», — говорится в сообщении ведомства.