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06.10.2020 21:27
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Росстат нашел в сентябре дефляцию

Потребительские цены в России в сентябре снизились на 0,07% по сравнению с августом, сообщила вечером 6 октября Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

«В сентябре 2020 г. по сравнению с августом 2020 г. индекс потребительских цен составил 99,9%, по сравнению с декабрем 2019 г. – 102,9%», — говорится в сообщении.

При этом в годовом выражении показатель вырос на 3,7%.

«В сентябре значительное влияние на динамику цен на продовольственные товары оказало удешевление плодоовощной продукции. Так, морковь подешевела на 16,2%, картофель – на 14,1%, яблоки – на 13,7%, капуста белокочанная – на 11,7%, виноград – на 10,6%, лук – на 10,4%, свёкла – на 6,2%. Вместе с тем наблюдался рост цен на помидоры – на 5,7%, огурцы – на 1,8%, бананы – на 1,0%», — говорится в сообщении ведомства.

В Москве потребительские цены за месяц снизились на 0,1%, с начала года рост составил 2,5%.

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Комментарии (5)

Alex000
Ахха, вышли на дефляцию.
Далее классическая дефляционная ловушка.
"И выхода нет..." (с)
kоt-obormot
Передайте пукичу - нам и триста за евро по плечу.
J.Yagn
А почему про яблоки молчат?
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