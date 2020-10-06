ЕСПЧ присудил Удальцову 12 800 евро за задержания почти 10 лет назад

Европейский суд по правам человека вынес вердикт по поводу задержаний оппозиционного политика Сергея Удальцова в день думских выборов 2011 года.
«Суд присуждает заявителю [Сергею Удальцову] 12 800 евро в качестве компенсации морального вреда», — сообщается 6 октября в решении ЕСПЧ.
Суд полагает, что были нарушены права оппозиционера на свободу, личную неприкосновенность и справедливое судебное разбирательство. Сам Удальцов настаивал, что его преследовали за политическую деятельность, и требовал 50 000 евро в качестве компенсации.
В декабре 2011 года Удальцова задержали в пути на митинг против фальсификации выборов. Оппозиционер объявил сухую голодовку. Через несколько дней его перевели в больницу. После выхода из больницы Удальцова снова арестовали.