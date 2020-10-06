Бизнесмен, с катера которого пропала 20-летняя студентка в Севастополе, задержан. Мужчина отказывается давать показания

В Севастополе по делу об убийстве 20-летней студентки Лилии Бирулиной задержан 43-летний учредитель и гендиректор сети частных домов престарелых. Об этом 6 октября сообщает краевой следственный комитет.



«В качестве подозреваемого задержан ее спутник, который отказывается от показаний на данный момент», — говорится в релизе на сайте ведомства.



По данным следствия, после обеда 29 сентября бизнесмен и девушка вышли на морскую прогулку на катере из бухты Круглая. Первоначально мужчина объяснил, что его юная спутница пропала во время купания. У следователей есть основания полагать, что на борту катера в отношении пропавшей было совершено преступление.

