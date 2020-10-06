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06.10.2020 11:32
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Бизнесмен, с катера которого пропала 20-летняя студентка в Севастополе, задержан. Мужчина отказывается давать показания

В Севастополе по делу об убийстве 20-летней студентки Лилии Бирулиной задержан 43-летний учредитель и гендиректор сети частных домов престарелых. Об этом 6 октября сообщает краевой следственный комитет.

«В качестве подозреваемого задержан ее спутник, который отказывается от показаний на данный момент», — говорится в релизе на сайте ведомства.

По данным следствия, после обеда 29 сентября бизнесмен и девушка вышли на морскую прогулку на катере из бухты Круглая. Первоначально мужчина объяснил, что его юная спутница пропала во время купания. У следователей есть основания полагать, что на борту катера в отношении пропавшей было совершено преступление.

«По уголовному делу проводится тщательный анализ полученных следственным и оперативным путем сведений, допросы свидетелей, изучаются изъятые с наружных камер видеозаписи, с привлечением экспертов в области судовождения осмотрено предполагаемое место совершения преступления — судно. Проводится иная работа, направленная на установление обстоятельств безвестного исчезновения девушки и восстановление полноты картины того дня», — сообщает СУ СК по Республике Крым и городу Севастополю.

Параллельно полиция, следователи-криминалисты и спасатели продолжают искать Лилию Бирулину.

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Комментарии (5)

gencon
В отношении пластикового стаканчика в сторону росгвардейца, достаточно показаний одного липового свидетеля и до свидания. Здесь же, все по закону. Не дай бог затронуть права Бизнесмена
HomerMP
Тщательный осмотр катера экспертами-криминалистами может дать ответы на все вопросы.
PapaKarlo
Купалась в воде, нырнула и пропала... Ихтиандр утащил в пучину. И концы в воду..... А клиент ушел в "несознанку"... Затем, суд присяжных и вердикт "невиновен".
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