Испания перешагнула порог в 800 тысяч заражений коронавирусом
После резкого скачка заболеваний COVID-19 Испания стала первой западноевропейской страной, в которой общее число случаев коронавируса превысило 800 000, сообщает 5 октября Reuters со ссылкой на минздрав страны.
По данным властей, за минувшие выходные в Испании было зарегистрировано 23 480 новых заболевших. Таким образом, количество диагностированных случаев в стране с начала пандемии составило 813 412. Количество погибших от ковида выросло до 32 225 с пятничных 32 086. Ежедневная смертность в Испании сейчас находится на самом высоком уровне с начала мая, но значительно ниже рекордного уровня в конце марта — тогда он достигал почти 900 летальных исходов в сутки.
Ранее 5 октября стало известно, что российские авиакомпании получили новые разрешения на полеты из Петербурга в Германию и Испанию. Воспользоваться ими они, однако, пока не смогут.