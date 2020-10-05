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05.10.2020 20:57
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Испания перешагнула порог в 800 тысяч заражений коронавирусом

После резкого скачка заболеваний COVID-19 Испания стала первой западноевропейской страной, в которой общее число случаев коронавируса превысило 800 000, сообщает 5 октября Reuters со ссылкой на минздрав страны.

По данным властей, за минувшие выходные в Испании было зарегистрировано 23 480 новых заболевших. Таким образом, количество диагностированных случаев в стране с начала пандемии составило 813 412. Количество погибших от ковида выросло до 32 225 с пятничных 32 086. Ежедневная смертность в Испании сейчас находится на самом высоком уровне с начала мая, но значительно ниже рекордного уровня в конце марта — тогда он достигал почти 900 летальных исходов в сутки.

Ранее 5 октября стало известно, что российские авиакомпании получили новые разрешения на полеты из Петербурга в Германию и Испанию. Воспользоваться ими они, однако, пока не смогут.

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Комментарии (1)

22ilves
ЧИТД. Всю весну сидели по углам - никуда вирус не делся. А смертность падает, потому что дошло - нужно излировать группу риска. А не всю страну сажать под замок.
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