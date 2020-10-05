Российские авиакомпании получили новые разрешения на полеты из Петербурга в Германию и Испанию. Но воспользоваться ими пока не смогут

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Федеральное агентство воздушного транспорта (ФАВТ) выдало разрешения российским авиакомпаниям на новые зарубежные направления. Как говорится в сообщении ведомства, в частности, «дочка» «Аэрофлота» «Россия» получила возможность семь раз в неделю доставлять пассажиров из Петербурга в Минск, «Северный ветер» два раза в неделю будет осуществлять полеты в Гамбург, а также испанские Мадрид, Малагу и Пальму-де-Майорку, а также семь раз в неделю — в Стамбул.

«Норд Стар» получила допуск на полеты дважды в неделю в китайский Шицзячджуань, «ИрАэро» — семь раз в неделю в Ашхабад, «Азур Эйр» с такой же частотой сможет летать в Каир, а «Победа» — четыре раза в неделю в Бухару.