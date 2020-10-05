FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+17°C/Завтра: +14
78.09р91.58р
Карабахский конфликтРейтинг новостроекГлавные новости о COVID-19
05.10.2020 19:07
2
Печать

Российские авиакомпании получили новые разрешения на полеты из Петербурга в Германию и Испанию. Но воспользоваться ими пока не смогут

.

Федеральное агентство воздушного транспорта (ФАВТ) выдало разрешения российским авиакомпаниям на новые зарубежные направления. Как говорится в сообщении ведомства, в частности, «дочка» «Аэрофлота» «Россия» получила возможность семь раз в неделю доставлять пассажиров из Петербурга в Минск, «Северный ветер» два раза в неделю будет осуществлять полеты в Гамбург, а также испанские Мадрид, Малагу и Пальму-де-Майорку, а также семь раз в неделю — в Стамбул.

«Норд Стар» получила допуск на полеты дважды в неделю в китайский Шицзячджуань, «ИрАэро» — семь раз в неделю в Ашхабад, «Азур Эйр» с такой же частотой сможет летать в Каир, а «Победа» — четыре раза в неделю в Бухару.

Впрочем, за исключением полетов в Турцию и Египет, допуски могут остаться только на бумаге. «Решение о выдаче данных допусков не является основанием или решением о возобновлении полетов по международным маршрутам, указанным в приказе Росавиации № 1244-П от 05.10.2020. Допуск — это право авиакомпании, которым она сможет воспользоваться при возобновлении полетов», — отмечают в ФАВТ.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

Simao Gato
Владимирский централ
Ветер северный
260548761
я вам посылку принес, но я вам ее не отдам!
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний