Немецкие экологи снова остановили поезд с «урановыми хвостами» для России. В местах прохождения состава зафиксировали рост уровня радиации в 50 раз

Группа зелёных активистов вновь блокировала движение железнодорожного состава из города Гронау с предприятия Urenco. Как сообщили «Фонтанке» коллеги молодых людей, которые в понедельник, 5 октября, на альпинистском снаряжении свесились с одной из эстакад в городе Мюнстер по пути следования локомотива, это очередные 600 тонн «урановых хвостов», которые переправляются в Россию из Амстердама. Поезд был блокирован около 14 часов по Москве.



#Uranmülltransport aus der Urananreicherungsanlage Gronau nach Nowouralsk steht noch immer fest, Kletteraktivistinnen blockieren den Weg sind alle Klettereinheiten im #DanniBleibt ? Für globale Gerechtigkeit bei Klima und Atom! pic.twitter.com/8yv6A6PTgH — Urantransport (@urantransport) October 5, 2020

«Пока поезд так и не пошёл. Уже три с половиной часа стоит. Шел с предприятия в Гронау. Снова 600 тонн ОГФУ (обедненный гексафторид урана. — Прим. ред.). Как мы выяснили, ещё 300 тонн идёт грузовиками», — рассказал «Фонтанке» представитель российского «Гринписа» Рашид Алимов.

Фото: Инициативная группа SOFA Фото: Инициативная группа SOFA Фото: Инициативная группа SOFA

Активистам удалось замерить, как меняется радиационный фон во время прохождения поезда без остановок мимо пассажирских платформ. Судя по видео, уровень излучения вырастает в 50 раз.

Инициативная группа SOFA

«Фонтанка» и ранее сообщала о перемещении «урановых хвостов» из Амстердама в Петербург и Ленинградскую область. Владелец сухогруза «Михаил Дудин», который возит ОГФУ из Голландии в Россию, заверял «Фонтанку», что «по этому вопросу самый безопасный порт — порт Санкт-Петербург». Официальная позиция Росатома — материалы поступают на переработку и будут использованы атомной энергетикой в будущем. В начале 2020 года госкорпорация отчиталась о начале использования «урановых хвостов» в реакторе Белоярской АЭС. Однако экологи утверждают, что уже накопленные в России запасы без постоянного пополнения новыми при современных темпах переработки будут оставаться проблемой для нескольких поколений будущих жителей России. Всего в России накоплено более 1,2 млн тонн ОГФУ. Перевести эти материалы в менее опасное химическое состояние Росатом планирует к 2080 году