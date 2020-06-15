«Урановые хвосты» будут ввозить в Россию из Германии и Франции до 2023 года
Экологическая организация «Экозащита» в понедельник 15 июня опубликовала копию лицензии на перевозку радиоактивных отходов по территории Голландии, которую власти Нидерландов выдали 9 июня. Документ позволяет доставлять по голландской территории так называемые «урановые хвосты» из Франции и Германии для их погрузки на корабли с последующей отправкой в Россию.
«Новая лицензия позволяет осуществить до 20 транспортировок в период до 2023 года. В документе указано, что отходы урановой промышленности могут поступать с немецкого предприятия в Гронау (компания Urenco) и французского предприятия в Пьерлат (компания Orano). Также указано, что урановые отходы могут направляться в Новоуральск (Свердловская область) и Зеленогорск (Красноярский край)», - цитируют экологи данные из лицензии.
Публикация совпала с прибытием в порт Усть-Луга очередного рейса сухогруза «Михаил Дудин», который доставил ещё 600 тонн урановых хвостов из Гронау. По данным «Экозащиты» контейнеры уйдет в Новоуральск.
О возобновлении после почти десятилетнего перерыва поставок урановых хвостов в Россию стало известно осенью 2019 года, когда экологи блокировали поезд с радиоактивными материалами. Материалы неоднократно разгружались в Морском порту Петербурга, что привело к вмешательству депутатов и переносу разгрузки в Усть-Лугу. Владелец сухогруза, который возит ОГФУ из Голландии в Россию, в своеобразной манере заверял «Фонтанку», что «по этому вопросу самый безопасный порт – порт Санкт-Петербург».
«Фонтанка» подробно рассказывала о происходящем и о позиции «Росатома», представители которого утверждают, что материалы поступают на переработку и будут использованы атомной энергетикой в будущем. В начале 2020 года госкорпорация отчиталась о начале использования «урановых хвостов» в реакторе Белоярской АЭС.
По территории России контейнеры с радиоактивными материалами перемещаются синхронно с пассажирскими поездами, при этом маркировка о радиоактивности груза ретушируется.
Экологи утверждают, что речь идёт о фактическом захоронении отходов, так как большая часть ввозимого после дообогащения остаётся на территории РФ. Всего в России накоплено более 1,2 млн тонн ОГФУ. Перевести эти материалы в менее опасное химическое состояние Росатом планирует к 2080 году.
В понедельник 15 июня 47 общественных организаций и депутатов региональных и муниципальных парламентов из России, Германии и Голландии обратились к главам Германии и России с просьбой прекратить транспортировки радиоактивных материалов в Россию.