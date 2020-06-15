«Урановые хвосты» будут ввозить в Россию из Германии и Франции до 2023 года

Экологическая организация «Экозащита» в понедельник 15 июня опубликовала копию лицензии на перевозку радиоактивных отходов по территории Голландии, которую власти Нидерландов выдали 9 июня. Документ позволяет доставлять по голландской территории так называемые «урановые хвосты» из Франции и Германии для их погрузки на корабли с последующей отправкой в Россию.

«Новая лицензия позволяет осуществить до 20 транспортировок в период до 2023 года. В документе указано, что отходы урановой промышленности могут поступать с немецкого предприятия в Гронау (компания Urenco) и французского предприятия в Пьерлат (компания Orano). Также указано, что урановые отходы могут направляться в Новоуральск (Свердловская область) и Зеленогорск (Красноярский край)», - цитируют экологи данные из лицензии.