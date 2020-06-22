Очередные 600 тонн «урановых хвостов» выехали из Германии в Усть-Лугу
Новый железнодорожный состав с контейнерами, в которых находится около 600 тонн обеднённого гексафторида урана (ОГФУ), стартовал днём 22 июня из немецкого Гронау в Россию. Об этом 22 июня сообщает экологическая организация «Экозащита».
«Всего в составе 12 вагонов, около 600 тонн, груз следует в Новоуральск Свердловской области», — утверждают экологи.
Одновременно территорию предприятия Urenco покинули две фуры, которые везут контейнеры с «урановыми хвостами».
«На пути состава проходят акции протеста. В Мюнстере, а также в городах Хамм, Херн, Хаген Ворхалле. Немецкие экологические организации вместе с российскими коллегами выступают за немедленное прекращение этого аморального бизнеса», — уточнили в «Экозащите».
Контейнеры следуют в порт Амстердама, откуда их доставят для перевалки на железнодорожные контейнеры в Усть-Луге. Сухогруз «Михаил Дудин», который остаётся основным перевозчиком радиоактивных материалов, судя по онлайн-карте перемещения морского транспорта, в данный момент ожидает загрузки в порту Амстердама.
Владелец сухогруза, который за последний год совершил уже множество рейсов с ОГФУ, ранее в разговоре с «Фонтанкой» призывал «не соваться в это дело».
В середине июня 2020 года стало известно, что контракты на ввоз радиоактивных отходов в России будут действовать как минимум до 2023 года. Об этом стало известно из лицензии, которую выдали перевозчикам голландские власти.
Тогда же 47 общественных организаций и депутатов региональных и муниципальных парламентов из России, Германии и Голландии обратились к главам Германии и России с просьбой прекратить транспортировку радиоактивных материалов в РФ.
О возобновлении после почти десятилетнего перерыва поставок урановых хвостов в Россию стало известно осенью 2019 года, когда экологи блокировали поезд с радиоактивными материалами. Материалы неоднократно разгружались в Морском порту Петербурга. Депутат Борис Вишневский первым из парламентариев привлёк внимание к проблеме и выяснил, что «Росатом» одинаково подходит к транспортировке как «урановых хвостов», так и более радиоактивных материалов. После вмешательства депутатов перевалку перенесли в Усть-Лугу.
Экологи показывали, как хранятся контейнеры в Германии, как происходит загрузка «Михаила Дудина» в Голландии. «Фонтанка» подробно рассказывала о происходящем и о позиции «Росатома», представители которого утверждают, что материалы поступают на переработку и будут использованы атомной энергетикой в будущем. Нам также удалось заснять разгрузку предыдущих рейсов в Морском порту Санкт-Петербурга.
В начале 2020 года «Росатом» отчитался о начале использования «урановых хвостов» в реакторе Белоярской АЭС.
По территории России контейнеры с радиоактивными материалами перемещаются синхронно с пассажирскими поездами, при этом маркировка о радиоактивности груза ретушируется.
Экологи утверждают, что речь идёт о фактическом захоронении отходов, так как большая часть ввозимого после дообогащения остаётся на территории РФ. Всего в России накоплено более 1,2 млн тонн ОГФУ. Перевести эти материалы в менее опасное химическое состояние «Росатом» планирует к 2080 году.